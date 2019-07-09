KıbrısManşet

Eğitimler Akıncılar’da devam edecek

9 Temmuz 2019
Tarım Dairesi

Eğitimler Akıncılar’da devam edecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimlerine yarın Akıncılar’da devam edecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.30’da Raziye Kocaismail’in bağında üreticilerle toplanılarak, “Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri” konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 19:00’da da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

Etiketler

İlgili Makaleler

131 iş yeri denetlendi: 1 işletmenin faaliyetleri durduruldu

9 Temmuz 2019

Uçağa müdür bindi müşavir indi

9 Temmuz 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Güneyde sarı ve kırmızı alarm

9 Temmuz 2019

Türkiye tam güç Karpaz’da

9 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı