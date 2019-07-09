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Tarım Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar

9 Temmuz 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Ercan Sınay görevden alınarak yerine müşavir olarak görev yapmakta olan Emirali Deveci atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz görevden alınarak yerine Tarkan Çeki atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoığlu da görevinden alındı.

Görevden almalar bugün, atamalar ise yarından itibaren geçerli olacak.

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