Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz , Alsanacak , Karşıyaka ve Sadrazamköy’ü ziyaret etti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanılan felakati yerinde inceleyen Bakan Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına giren zararlar için Hayvancılık ve Tarım Dairelerine başvuru yapılmasıyla birlikte, doğal afet nedeniyle mağdur olan üreticilerin zararlarının karşılanacağını belirtti.

Üreticilerin zararlarının hızlı bir şekilde karşılanması için uygulanması gereken prosedürler hakkında bilgilendirmede de bulunan Bakan Oğuz, Sera alanları ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan barınak zararlarının karşılanması konusunda kaynak sıkıntısı olmadığının altını çizdi.

Olumsuz hava koşullarının yarattığı zarar

Tarım Bakanı Oğuz Alsancak, Karşıyaka ve Sadrazamköy’ü gezdi