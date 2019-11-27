Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk için imza günü

Araştırmacı Yazar – Arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı Limasol Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” kitabı için 29 Kasım Cuma – İmza Günü yapılıyor.

Deniz Plaza Lefkoşa Merkez Binası 1. katında saat 15.00 – 17.00 arasında yer alacak etkinlikte yazar Tuncer Bağışkan kitabını imzalayacak.

2012 yılında kurulan Limasol Bankası Kültür Yayınları Kıbrıs’a ait kültür, sanat, tarih içerikli araştırma ve yazıları yayınlayarak Kıbrıs Türk kültür sanat ve yazın hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Limasol Bankası Kültür yayınlarının sırasıyla yayınladığı kitaplar; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kapılar isimli kitabı, Rauf Ersenal’ın Kıbrıs’ın Bilinmeyen Tarihi isimli kitabı ve son olarak ise, Tuncer Bağışkan tarafından kaleme alınan Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk kitabıdır.

Altı bölümden oluşan kitapta Lefkoşa’nın tarihçesi, Lefkoşa’nın tarihi eserleri (Büyükhan, Bandabulya, Vakıf Eserleri, vb.) detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca Lefkoşa mahalle ve meydanlarındaki tarihi eserler de anlatılıyor. Bunların yanı sıra kitapta Lefkoşa Müzeleri, Lefkoşa’nın su sistemi ve çeşmeleri de anlatılıyor.