Tarih öncesinde yaşayan “Bataklık Kralı” keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, “Bataklık Kralı” adını verdikleri, tarih öncesinden kalma yeni bir timsah türü keşfetti.

Queensland Üniversitesi’nin hafta başında yayımladığı basın açıklamasına göre, resmi ismi Paludirex vincenti olan yaratık, yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı ve Güneydoğu Queensland’deki su yollarının hakimiydi.

Üniversitenin Biyoloji Bilimleri Fakültesi’nden araştırmacı Jorgo Ristevski, dev yaratığın 5,33 ila 2,58 milyon yıl önce yaşadığını söyledi.

Araştırmacılar, dev timsahı Chinchilla adlı bir kasaba yakınlarında 1980’lerde yapılan kazılarda bulunan fosilleri inceleyerek keşfetti.

Ristevski’nin aktardığına göre tür, adını tarih öncesi hayvanın fosilleşmiş kafatasını bulan bilim insanı Geoff Vincent’tan alıyor. “Paludirex” Latince’de bataklık kralı anlamına geliyor ve “vincenti” ise Vincent’ın ismini onurlandırıyor.

Ristevski, “‘Bataklık Kralı’ korkutucu bir timsahtı,” dedi ve ekledi:

Fosilleşmiş kafatası yaklaşık 65 santimetre. Bu yüzden Paludirex vincenti’nin boyunun en az 5 metre olduğunu tahmin ediyoruz.

Araştırmacıya göre yaşayan en büyük timsah olan Hint-Pasifik timsahı Crocodylus porosus da hemen hemen aynı boyutlara ulaşıyor.

Ama Paludirex daha geniş ve daha ağır bir kafatasına sahipti. Muhtemelen steroid kullanan bir Hint-Pasifik timsahına benziyordu.

Hakemli bilim dergisi PeerJ’de yayımlanan araştırmaya göre bu tür, yaşadığı dönemde Avustralya’nın en büyük yırtıcı hayvanlarından biriydi ve tarih öncesinin dev keseli hayvanları yiyebilecek güçteydi.

Crocodylus porosus ve Crocodylus johnstoni isimli iki büyük timsah, bugün hala Avustralya’da yaşıyor, Paludirex vincenti’nin neden öldüğü ise belirsiz.

Biyoloji Bilimleri Fakültesi’nde üst düzey öğretim görevlisi Steve Salisbury, “Paludirex vincenti’nin Crocodylus porosus gibi türlerle rekabet sonucu yok olup olmadığını söylemek zor” diye konuştu: