Harvard hocasından 10 dakikada mutlu eden 5 aktivite

Harvard Üniversitesi’nde işletme yönetimi öğretim üyesi Ashley Whillans’a göre, birçok kişi günden güne parayı hayatlarının önceliği haline getirerek mutlu olmaya çalışıyor. Zira bu fikir, Kovid-19 pandemisinin çoğu kişinin maddi durumunu epey kötü etkilediği bu zamanlarda diğerlerinden sıyrılarak daha cazip hale gelebiliyor. Ancak Whillans’ın mutlu olmak için paradan başka bir önerisi daha var: Zaman.

Time Smart: How to Reclaim Your Time and Live a Happier Life (Akıllı Zaman: Zamanınızı Nasıl Geri Kazanırsınız ve Daha Mutlu Bir Hayat Yaşarsınız) adlı kitabın da yazarı Whillans, günde 5 ila 10 dakikalık aktivitelerle zamana odaklanmanın, kişilerin mutluluğunu ve refahını artırdığını keşfetti.

Whillans, zamana öncelik verenlerin, diğerlerinden daha fazla mutlu olduğunu belirtti. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, kısa ve hiç para istemeyen küçük stratejilerle kişilerin yaşamına anlam katabilmesinin ve stresi azaltabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Düşünce yapısında değişiklik yapmak, maddi durumunuzu da iyileştirebilir. Zira araştırmacılar, daha iyimser olmanın, kişilerin maddi durumunda olumlu gelişmeler sağladığını tespit etti.

İşte Whillans’ın önerdiği, her biri 10 dakikadan fazla sürmeyen ve mutluluğunuzu artırabilecek 5 aktivite:

Ayak işlerinizi organize edin (5 dakika)

Whillans eğer yapılacak işler arasında 5 dakikalık bir boşluk bulunuyorsa, bu sürede ayak işlerini organize ve kontrol etmeyi öneriyor. Çünkü yapacaklarınızı ve bunları ne zaman gerçekleştireceğiniz planlamak, onları ertelemeyi azaltabilir. Kişiler stresliyken sorunlarda büyük resme takılabiliyor. Eğer bunu bölüm küçük adımlar haline getirirseniz, daha az stresle yapılabilir hale dönüştürebilirsiniz.

Önemli birine mesaj gönderin (5 dakika)

Gün içinde elinize geçen birkaç boş dakikada “sizin için önemli ve bir süredir konuşmadığınız birine mesaj göndermek”, mutluluğun anahtarlarından biri. Whillans şu ifadeleri kullanıyor:

Deneyimlerin veya sosyal aktivitelerin faydalarından biri, onları yeniden yaşayabilmeniz.

Bu yüzden komik bir fotoğraf, hayvan veya eğlenceli anıyı arkadaşınızla veya aile üyelerinden biriyle paylaşmak, onu hatırlatıp sizi gülümsetebilir.

Tatil günlerinizi kontrol edin (5 dakika)

Whillans, sahip olduğunuz tatilleri takip etmenin ve o günlerde neler yapacağınızı düşünmenin işe yarayacağına inanıyor. İşten uzaklaşmanın mutluluğu artırdığını ve stresi azalttığını belirtiyor ve bu yüzden tatili hayal edip görselleştirmenizi öneriyor.

Rahatlatıcı doğa videoları izleyin (10 dakikaya kadar)

On dakikaya kadar boşluklarda doğa videoları izlemek epey rahatlatıcı olabilir. Kaliforniya Üniversitesi’nin Berkeley kampüsünün 2017’de yaptığı bir araştırma da bunun kanıtı.