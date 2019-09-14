Tarçın Faydaları Nelerdir? Şeker Hastaları İçin Faydalı Mı?

Tarçın, Defnegiller ailesinden boyu 20 metreye kadar ulaşabilen parlak koyu yeşil, sert bir ağaçtır. Yalnızca salebinizi tatlandıran bir baharat değil aynı zamanda şeker hastalığına karşı savaşan doğal bir ilaçtır.

Tarçın kan şekerini düzenler

İnsülin hormonunun görevini yapmasına yardımcı olur, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar. Şeker hastalarının daha sağlıklı yaşamalarına destek olur.

Güzel kokusunu, içerdiği ‘sinnamilaldehit’ ve ‘öjenol adlı uçucu yağ bileşenlerine borçludur.

Bu maddeler insülin hormonunun salgılanmasını artırıyor ve insülinin glikozu metabolize edebilme yeteneğini güçlendiriyor.

Kolesterol seviyelerini düşürüyor

Ayrıca, diyabetli hastalarda aşırı yükselmiş olan kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürdüğü gösterildi. Böylece, diyabet hastalarında artmış olan kalp ve damar hastalıkları riskinin azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Anti-mikrobiyaldır

Halk arasında genellikle sindirimi kolaylaştırmak ve gaz sancılarını gidermek amacıyla kullanılır. Öte yandan, içindeki bileşenlerin zararlı mikropları öldürücü (anti-mikrobiyal) etkisi olduğu da gösterildi. Doğal bir antibiyotik gibi, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyor.

Alzheimer hastalarına iyi gelebilir

2012 yılı içinde, İsrailli bilim adamları tarçının Alzheimer hastalığının gelişimini önleyebileceğini iddia eden bir çalışma yayınladılar. Bu konuda önümüzdeki yıllarda daha pek çok çalışma yayınlanacaktır.

Anti Kanserdir

İçindeki bileşenlerin kansere karşı koruyucu olduğu ve tümörlerin büyümesini engelleyici etkisi olduğu, çalışmalarda gösterilmiştir.

Tarçının Faydaları

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kan yağlarından trigliseridleri düşürür.

Kansere karşı koruyucudur.

Antimikrobiyal etkisi vardır, zararlı mikropları öldürür.

Alzheimer hastalığını engelleyici etkisi vardır.

Öneri

Şeker hastaları ve metabolik sendrom hastaları, tarçın ve tarçın kabuğu çayı tüketmeyi alışkanlık haline getirmeleri halinde daha sağlıklı yaşayacaklardır.

Tarçın Kabuğu Çayı

1 çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı zeytin yaprağı

2 parça (parmak büyüklüğünde) mandalina kabuğu (organik)

250 cc kaynar su

Tarçın, zeytin yaprağı ve mandalina kabuğu cam veya porselen bir fincana konulur, üzerine kaynar su eklenir. Fincanın ağzı kapatılarak 5-10 dakika demlenmesi beklenir. Kaynatılmaz. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz (yemeklerden yarım saat önce).

Öksürüğe Karşı Tarçın Çay

1 cezveye kahve yapar gibi, her bir fincan için 1 tatlı kaşığı toz tarçın koyup iyice karıştırarak kaynatın. Sahlep yoğunluğuna gelince sıcakken yudum yudum içiniz.

Kaynak: Tarçın Faydaları Nelerdir? Şeker Hastaları İçin Faydalı Mı?