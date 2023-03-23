Tanzanya’da Marburg virüsünden 5 kişi öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Tanzanya’da Marburg virüsünden 5 kişi öldü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Tanzanya’da 5 kişinin Ebola ile benzer özellikler taşıyan Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tanzanya’da 5 kişinin Ebola ile benzer özellikler taşıyan Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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Tags:Marburgmarburg virüsüTanzanya
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