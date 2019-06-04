Tansel 3 yıl daha Yenicami’de

Yenicami Başkanı Ali Vehid, sezon planlamaları çerçevesinde, serbest transfer hakkı bulunan kaptan Tansel Ekingen ile 3 yıllık bir süre için daha sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yenicami Başkanı Ali Vehid, sezon planlamaları çerçevesinde, serbest transfer hakkı bulunan kaptan Tansel Ekingen ile 3 yıllık bir süre için daha sözleşme imzaladığını açıkladı. Başkan Vehid konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bizler için Tansel Ekingen ile sözleşme imzalamak bir transfer değil, Yenicami sevdasına devam etmektir. Hem yeni hocamız Özgü Bayraktar hem de yönetim kurulumuz Tansel Ekingen’in kalması gerektiğinde hemfikir idi. Bizler bu düşünceler içerisinde iken, kaptanımızın da önümüzdeki sezonda bizim ile devam etmek istemesi tüm camiamız için sevindiricidir.

Tansel Ekingen ile yaptığımız görüşmeler esnasında sadece kendi durumunu ve sözleşmesini değil, aynı zamanda tüm Yenicami camiası ve özellikle Yenicami genç kadrosu da görüşmelerimizin odak noktasında idi. Sadece bireysel başarıları değil, ayni zamanda aile bilinci ile tüm takımı ve kendisinden sonra gelen genç kadroları da düşünen kaptanımızın tutumu camiaya örnek bir davranış sergilerken, ayni zamanda güç ve güven verdi.

Tüm Yenicami camiasına hayırlısı olmasını diler, yeni sezon başarılarında Tansel Ekingen ile birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.”