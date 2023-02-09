Talip Atalay: KKTC ekibinden üç çocuk ve üç yetişkinin cansız bedenine ulaşıldı

İsias Hotel enkazında olan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Atalay’ın açıklaması şöyle;

“İsias Otel enkazından şu ana kadar toplamda 31 kişi çıkarıldı, 6 tanesi KKTC ekibinden, üç yetişkin üç çocuk. Malesef hepsi vefat etmişti. Allah hepsine rahmet eylesin, ailelerine, sevenlerine, halkımıza sabır ve dayanma gücü versin. Henüz çıkarılmayan yavrularımızı bir mucizeyle sağ salim bulabilmemizi nasip eylesin.”