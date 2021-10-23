Dünya
Taliban aracına saldırı: 3 kişi öldü
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistanlı yetkililer, Nangarhar’ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuk ölürken, 2 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Daha önce Taliban’a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.