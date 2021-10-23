Dünya

Taliban aracına saldırı: 3 kişi öldü

23 Ekim 2021
taliban





Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistanlı yetkililer, Nangarhar’ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuk ölürken, 2 kişi yaralandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban’a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.





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23 Ekim 2021


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