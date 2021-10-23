Bosna Hersek’te yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek’in Brcko bölgesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Yapılan müdahaleler sonucu ekipler, ikisi çocuk 6 kişinin cansız bedenine ulaşırken 4 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alındı.

Mumlardan dolayı çıktı

Bölge halkı, metruk binada kalabalık bir Roman ailenin yaşadığını ifade etti.

Yetkililer, yangının, evde elektrik olmaması nedeniyle yakılan mumlardan meydana geldiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.