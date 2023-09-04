Takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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dilara vaiz kaza

Gazimağusa – Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında Dilara Vaiz (K-24), yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik (dağ yolu)  çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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Tags:Dilara Vaizkaza
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