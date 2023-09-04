Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde yangın çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde yangın çıktı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde yangın çıktı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Avtepe Sokak’ta faaliyet gösteren Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde saat 12.00 sıralarında elektrik panosunun aşırı yüklenen akımdan dolayı kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın nedeniyle iş yerindeki elektrik panosu ve sayaçları, mutfak dolapları, muhtelif karton koliler, jenaratöre ait kablo, asma tavan ve sandviç panel yandı.

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Tags:Naz Kan Unlu Mamulleriyangın
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