Gazimağusa’da faaliyet gösteren Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Avtepe Sokak’ta faaliyet gösteren Naz Kan Unlu Mamulleri isimli iş yerinde saat 12.00 sıralarında elektrik panosunun aşırı yüklenen akımdan dolayı kısa devre yapması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerindeki elektrik panosu ve sayaçları, mutfak dolapları, muhtelif karton koliler, jenaratöre ait kablo, asma tavan ve sandviç panel yandı.