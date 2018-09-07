Tahran’da kritik üçlü zirve

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le üçlü zirveye katılacak.

Ruhani’nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de hazır bulunacağı “Üçlü Zirve”ye iştirak edecek Başkan Erdoğan, ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Üç lider, özellikle Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib bölgesindeki durumu ele alacak. Suriye ordusu İdlib’e yönelik bir harekat hazırlığı yaparken, bölgenin terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini savunan Rusya ve İran’da Esad yönetimine destek veriyor.

Türkiye ise böyle bir operasyona şiddetle karşı çıkıyor. Olası bir operasyonda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden ve yüzbinlerce kişinin Türkiye sınırına akın etmesinden endişe duyuluyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye konulu Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesine katılmak için Tahran’da bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Suriye konusunda yarın yapılacak Türkiye-İran-Rusya Federasyonu üçlü zirve toplantısı vesilesiyle geldiğimiz Tahran’da mevkidaşım Cevad Zarif ile görüştük.” ifadesini kullandı.