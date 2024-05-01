TAHMİNLER DOLAR KURUNDA 47.00 SEVİYESİ

Her an dünyanın bir yerinde sorun çıkıyor. Savaşlar, Euro bölgesinde durgunluk, Japonya durgun ekonomiden çıkamıyor. ABD’de seçimlerin olması ekonomik durumu belirsiz hale sokuyor. Bütün bu gelişmeler ekonomik dalgalanmalara sebep veriyor. Bütün bunlara bizim de ekonomik ve finanasal olarak bağlı bulunduğunun Türkiye’nin de kendi sorunları eklenince önümüzü göremeyeceğimiz derecede hava bulanıyor.

Dünyadaki belirisiz ortamların gölgesinde kalan ekonomiler için IMF ve Dünya Bankası 2024 yıl tahminlerini yapmaya devam ediyor. IMF Türkiye’nin enflasyonist rakamlarıyla GSYH’nı dolar cinsinden 1.114 milyar dolar olarak tahmin etti.

Buna göre Türk Lirası 2024 yılında dolara karşı %57 oranında bir değer kaybıyla 47.00 Türk lirası’na ulaşacak. Denebilir ki şu anda Nisan ayı sonu ve kur 32.00 lirada, 47.00 ye çıkmaz. Niçin kur 32.00 lira seviyesinde ? Çünkü TCMB dolar kurunu baskılar durumda . Dolar kuruna baskılama nedeni ise GSYH’yı Dolar cinsinden yüksek çıkartmak ve kişi başına geliri de olduğundan yüksek göstermek.

Yani şu andaki kur gerçekçi piyasanın istediği ve belirlediği kur değil. Bir diğer tesbit , şu andaki enflasyon gerçekçi bir enflasyon değil . Hem kur hem de enflasyon baskılanmış durumda bir hareket izliyor.

Ertelenmiş enflasyon günün birinde ertelenemez hale gelince ortalık karışır. Gerek enflasyon gerekse yabancı para kurlarında direk Türkiye ile bir etkileşim içinde olduğumuz için bizde de her iki unsurda da yanılsama olduğu bir gerçek. Enflasyon ithalatçısı bir ekonomi ve başka bir ülkenin para birimini kullanan bir ekonomi olarak hem enflasyon hem de kurlar şu anda kayıt dışı.

Literatüre iki tanım daha eklemiş durumdayız.