Spor

Taekwondoda Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı

22 Ağustos 2022
Taekwondoda Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı






Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İkinci Etap Ferdi Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu) Zor Hareketler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti.




Yarışmaları master Öykü Ergin, hakem Anna Tüysüz yönetirken ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grandmaster Eyüp Zafer Gökbilen verdi.



 

Zor hareketler disiplininde kategorilerinde birinci olanlar şöyle:

 

Bayanlar Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar:

1.Kategori:      1.Zehra Keskin

2.Kategori:      1.Rabia Tarım

3.Kategori:      1.Eilf Baştaş

4.Kategori:      1.Gülşah Erfinike

5.Kategori:      1.Spellena Gankama

6.Kategori:      1.Defne Karam

7.Kategori:      1.Hiranur Şanverd

8.Kategori:      1.Derin Sulo

9.Kategori:      1.Anastasia Korsnurova

10.Kategori:    1.Wen LiZhang

11.Kategori:    1.Dua Zaman

 

Erkekler Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar:

1.Kategori:      1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori:      1.Arda Altuntaş

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan

4.Kategori:      1.Mateu Yumaga

5.Kategori:      1.Mustafa Yalçın

6.Kategori:      1.Bora Kürşat

7.Kategori:      1.Sam Norozi

8.Kategori:      1.Mehmet Çulama

9.katagori:      1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori:    1.Baraka Ilunga

11.katagori:    1.Aptullah Baştaş

12.Katagori:    1.Barış Erfnke

  1. Katagori: 1.Reza Golmohammed

13.Katagori:    1.Emrullah Baştaş

  1. Katagori: 1.Daniel Korshunov



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22 Ağustos 2022






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