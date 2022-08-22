Taekwondoda Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İkinci Etap Ferdi Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu) Zor Hareketler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti.
Yarışmaları master Öykü Ergin, hakem Anna Tüysüz yönetirken ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grandmaster Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
Zor hareketler disiplininde kategorilerinde birinci olanlar şöyle:
Bayanlar Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar:
1.Kategori: 1.Zehra Keskin
2.Kategori: 1.Rabia Tarım
3.Kategori: 1.Eilf Baştaş
4.Kategori: 1.Gülşah Erfinike
5.Kategori: 1.Spellena Gankama
6.Kategori: 1.Defne Karam
7.Kategori: 1.Hiranur Şanverd
8.Kategori: 1.Derin Sulo
9.Kategori: 1.Anastasia Korsnurova
10.Kategori: 1.Wen LiZhang
11.Kategori: 1.Dua Zaman
Erkekler Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar:
1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu
2.Kategori: 1.Arda Altuntaş
3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan
4.Kategori: 1.Mateu Yumaga
5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın
6.Kategori: 1.Bora Kürşat
7.Kategori: 1.Sam Norozi
8.Kategori: 1.Mehmet Çulama
9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün
10.katagori: 1.Baraka Ilunga
11.katagori: 1.Aptullah Baştaş
12.Katagori: 1.Barış Erfnke
- Katagori: 1.Reza Golmohammed
13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş
- Katagori: 1.Daniel Korshunov