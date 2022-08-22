Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 12.Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu iş birliğinde merhumlar anısına gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen plaj tenis 20-21 Ağustos tarihleri arasında Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleştirildi. Spor komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarafından organize edilen plaj tenis turnuvası +13 çift kadınlar 6, +13 çift erkekler 7, karışık çiftler 10, yeni başlayanlar 20 takım olmak üzere dört kategoride toplam 43 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Yeniboğaziçi Belediyesi yanı sıra bazı sponsorlar da organizasyona katkı koyduğu 12.Yeniboğaziçi Belediyesi Pulya Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen plaj tenis turnuvasında ilk gün 57 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi Spor Komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş tarafından organize edilen düzenlenen plaj tenis turnuvası Yeniboğaziçi Belediyesi Halk plajında 2 gün boyunca zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen maçlarda, renkli görüntüler, izleyicilere keyifli anlar yaşatılırken, ilk gün 57, ikinci gün 36 toplamda 106 karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Turnuvada + 13 çift kadınlarda Ecem Açıkel-İzlem Civisilli, +13 çift erkeklerde Yarkın Kuloğlu-Zeka Başel, +13 karışık çiftler Saadet Aktuğlu-Yarkın Kuluoğlu, yeni başlayanlarda ise Hasan Oduncuoğlu-Mert Yükselen birinci oldu.

Ödüller verildi

12.Yeniboğaziçi Belediyesi Pulya Festivali kapsamında merhumlar anısına düzenlenen plaj tenis turnuvasında oynanan final karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları, özel ödülleri, maçlarda görev yapan Tenis Federasyonu MHK Başkanı Hüseyin Güzoğlu, Baş hakem Ece Karabatak, organizasyonda sunum yapan Hüseyin Kıral ve sponsorlara plaketleri Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Belediye Meclis Üyesi Koray Diran, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, Spor Komitesinden Aydın Kayol, Halil Erdoğuş, sponsor Açelya-Haydar Ay tarafından verildi.

Turnuvada dereceye girenler şöyle:

+ 13 Çift Kadınlar

Ecem Açıkel-İzlem Civisilli Melin Önkaya-Saadet Aktuğlu

+ 13 Çift Erkeler

Yarkın Kuloğlu-Zeka Başel Andreas Artamıou-Sotiris Konstantinov

+13 Karışık Çiftler

Yarkın Kuloğlu-Saadet Aktuğlu Sehan Şeyh-Ekin Karasu

Yeni Başlayanlar