Taekwondo genel kurulu yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Taekwondo genel kurulu yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Taekwondo genel kurulu yapıldı

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Federasyonu olağan genel kurulu dün yapıldı.

Federasyonun 46. Olağan Genel Kurulu Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti.


Şehitler ve Atatürk için yapılan saygı duruşunun ardından 2023 yılı faaliyet programı genel kurulun bilgisine getirilerek onaylandı.

Federasyonun 2022 yılı faaliyet ve mali raporları da okunarak oy birliği ile onaylandı.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen federasyon yönetim kurulu ve diğer kurullarda yaptığı değişiklikleri genel kurulun bilgisine getirirken Avrupa Şampiyonası’nın 11-17 Eylül tarihlerinde KKTC’de yapılması da karara bağlandı. Genel kurul, dilek ve temenniler ile tamamlandı.

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Tags:KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido FederasyonuOlağan Genel Kurulu
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