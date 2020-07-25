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Tadilatı tamamlanan Kayalar Balıkçı Barınağı açılıyor

25 Temmuz 2020
Kayalar Balıkçı Barınağı

Tadilatı tamamlanan Kayalar Balıkçı Barınağı’nın açılışı, Pazartesi Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılacak.
Girne bölgesine bağlı ve 43 yıldır herhangi bir tamir ya da tadilat işlemi yapılamayan Kayalar Balıkçı Barınağı’nın 14 Eylül 2019 tarihinde başlayan tamir ve tadilat işleri tamamlandı.
Tadilatı tamamlanan barınağın açılışı, 27 Temmuz Pazartesi günü, saat 10.00’da Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılacak.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölge milletvekilleri ve balıkçılar hazır bulunacak.
Kayalar Balıkçı Barınağı tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakan giriş  ağzı yeniden konumlandırıldı, karayla bağlantılı olmayan ana mendirek ise eğim ve taş kompozisyonları dikkate alınarak tadil edildi.
Bu bağlamda 2019 yılında başlayan yatırımlar çerçevesinde, Kayalar Balıkçı Barınağı’na toplamda 190 metre uzunluğunda tali ve ana mendirek inşa edilerek, ayrıca balıkçıların teknelerini karaya alabilmeleri ve küçük tamirlerini yapabilecekleri çekek yeri ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Yapılan mendireklerin 52 metresi tali mendirek, 35 metresi ana mendirek ve 103 metresi de ana mendirek ile çekek yeri arasındaki bağlantı noktasını oluşturuyor.
Ayrıca barınak basen alanında tarama yapılarak yaklaşık 1200 metre küp kum taranmış ve barınak basen alanı derinleştirildi.

 


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