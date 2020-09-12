EkonomiKıbrıs

Taçoy: “Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz

12 Eylül 2020
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik, üretim sektörleri, 25 Kuruş, teşvik kararı,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “zor bir dönem diyerek oturup beklemeyeceğiz” dedi, üretim sektörlerinin nefes alması adına teşvik kararı aldıklarını açıkladı.

Taçoy’un açıklaması:

 

“Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz

“Üretim sektörlerinin nefes alması adına, kilowatt saat başına 25 Kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, içinden geçtiğimiz bu zor döneme, üretim sektörlerinin nefes alması adına, belirlenen alanlarda kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık. Bu karar, Kıb- Tek yönetimi tarafından uygulamaya kondu.

Buna göre, SANAYİ, TURİZM, TARIM, ÜNİVERSİTELER, RESTAURANT/CAFE, YEREL TV KANALLARI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLAR elektrik tüketimlerinde kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) kuruş teşvik kapsamına alındılar.

Karar; 1 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bilinmesini isterim ki, bu süreci daha çok üreterek ve dayanışma içerisinde aşacağız. Bir tarafta “devlet çözüm bulsun” demek ne kadar doğru ise, üreterek ve daha çok çalışarak alınan kararların anlam kazanmasına katkı sağlamak da o kadar önemli.

Hükümet olarak, kamunun tüm imkanlarını seferber etmekte kararlıyız. Bir taraftan devletimiz ve kurumları zarar görmeyecek, diğer taraftan da üretim sektörleri ayakta kalacak. Bu denge içerisinde alınabilecek tüm kararlar masamızdadır. Ya aldık, ya da almak için gerekli yasal alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.

Tüm samimiyetimle, iyi niyetle çözüm üretmek için çalıştığımızın bilinmesini isterim. “Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz. Bir çok zorluğu, elbirliği ile aştık. Yine aşacağız. Ben aşacağımıza inanıyorum.

Yukarıda belirttiğim; SANAYİ, TURİZM, TARIM, ÜNİVERSİTELER, RESTAURANT/CAFE, YEREL TV KANALLARI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLAR alanında görev yapan sivil toplum örgütü yöneticilerinden de beklentim, bu kararı tabanarına yaymaları ve üyelerini de bu konuda bilgilendirmeleridir.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

12 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı

Denktaş: Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı

12 Eylül 2020
Photo of KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’ye nakli devam ediyor

KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’ye nakli devam ediyor

11 Eylül 2020
Photo of A gurubundaki 5 ülke B grubuna alındı

A gurubundaki 5 ülke B grubuna alındı

11 Eylül 2020
Photo of Kasım: Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi

Kasım: Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi

11 Eylül 2020
Photo of Oytam: 14 günlük genel karantina uygulanmalı

Oytam: 14 günlük genel karantina uygulanmalı

11 Eylül 2020
Photo of 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri açıklandı

600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri açıklandı

11 Eylül 2020
Photo of Tatar: 1600 metre derinde çalışan kahramanlara teşekkürler

Tatar: 1600 metre derinde çalışan kahramanlara teşekkürler

11 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

11 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Haklarımızı görmezden gelen bir anlayış

Denktaş: Haklarımızı görmezden gelen bir anlayış

11 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı