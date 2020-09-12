Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “zor bir dönem diyerek oturup beklemeyeceğiz” dedi, üretim sektörlerinin nefes alması adına teşvik kararı aldıklarını açıkladı.

Taçoy’un açıklaması:

“Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz

“Üretim sektörlerinin nefes alması adına, kilowatt saat başına 25 Kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, içinden geçtiğimiz bu zor döneme, üretim sektörlerinin nefes alması adına, belirlenen alanlarda kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık. Bu karar, Kıb- Tek yönetimi tarafından uygulamaya kondu.

Buna göre, SANAYİ, TURİZM, TARIM, ÜNİVERSİTELER, RESTAURANT/CAFE, YEREL TV KANALLARI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLAR elektrik tüketimlerinde kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) kuruş teşvik kapsamına alındılar.

Karar; 1 Ağustos 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bilinmesini isterim ki, bu süreci daha çok üreterek ve dayanışma içerisinde aşacağız. Bir tarafta “devlet çözüm bulsun” demek ne kadar doğru ise, üreterek ve daha çok çalışarak alınan kararların anlam kazanmasına katkı sağlamak da o kadar önemli.

Hükümet olarak, kamunun tüm imkanlarını seferber etmekte kararlıyız. Bir taraftan devletimiz ve kurumları zarar görmeyecek, diğer taraftan da üretim sektörleri ayakta kalacak. Bu denge içerisinde alınabilecek tüm kararlar masamızdadır. Ya aldık, ya da almak için gerekli yasal alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.

Tüm samimiyetimle, iyi niyetle çözüm üretmek için çalıştığımızın bilinmesini isterim. “Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz. Bir çok zorluğu, elbirliği ile aştık. Yine aşacağız. Ben aşacağımıza inanıyorum.

Yukarıda belirttiğim; SANAYİ, TURİZM, TARIM, ÜNİVERSİTELER, RESTAURANT/CAFE, YEREL TV KANALLARI VE MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTLAR alanında görev yapan sivil toplum örgütü yöneticilerinden de beklentim, bu kararı tabanarına yaymaları ve üyelerini de bu konuda bilgilendirmeleridir.”