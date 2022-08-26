Taçoy, Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi Müfettişleri ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler ve denetim personeli ile bir araya gelerek çalışma yaşamında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik etkin denetimlerin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte işyerlerinde etkin kayıt dışı denetimlerin yapılmasına başlanması, afla ilgili işyerlerinin bilgilendirilmesi, yasal mevzuat kapsamında inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetimlere başlanması konularında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve yol haritası belirlendi.