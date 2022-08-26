İngiltere’de enerji tavan fiyatı 1 Ekim’de yüzde 80 artacak

İngiltere’de enerji tavan fiyatı, Ekim ayından itibaren yüzde 80 artışla yıllık 3549 sterline (yaklaşık 76 bin lira) yükseltildi. Kararı ülkede enerji piyasasını düzenleyip denetleyen kurum olan Ofgem bu sabah kamuoyuna açıkladı.
Ülkede ortalama bir hane için enerji (elektrik ve doğal gaz) tavan fiyatı halen 1971 sterlin (yaklaşık 42 bin lira).
Yardım kuruluşları, İngiltere’de enerji faturalarındaki artış yüzünden pek çok kişinin sorun yaşayacağı konusunda uyarıda bulunuyor.
Ofgem CEO’su Jonathan Brearley, enerji fiyatlarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle rekor düzeyde arttığını belirterek, bu artışı fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.