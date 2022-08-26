İngiltere’de enerji tavan fiyatı 1 Ekim’de yüzde 80 artacak

Fiyat artışının hanehalkı üzerindeki etkilerine karşı hükümetin yeni adımlar atması gerektiğini belirten Brearley, “Önlemler krizin boyutuna uygun olmalı” dedi.

Hükümet, enerji giderlerindeki artış nedeniyle tüm haneler için 400 sterlin ödeme yapacak. Sosyal yardım alan 8 milyon haneye ise 650 sterlin daha ödeme yapılacak.

Ancak bu ödemelerin faturalardaki artışı karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.

İngiltere’de enerji tavan fiyatı üç ayda bir gözden geçiriliyor.

Ocak ayında açıklanacak yeni fiyatın 5400 sterline (yaklaşık 115 bin lira), Nisan’daki düzenlemede ise 6600 sterline (yaklaşık 141 bin lira) ulaşması bekleniyor.

Enflasyon yükseliyor

Enerji fiyatlarındaki artış, tüketici ürünlerine yansıtıldığından enflasyon artışında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de yıllık enflasyon oranı yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyinde.

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede yıllık enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 18’e çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

İşletmelere uygulanan tarifelerde ise üst sınır uygulanmadığından, enerji maliyetindeki artışın ürün fiyatlarına yansıtılması nedeniyle tüketicilere aktarılması bekleniyor.

Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Başbakan Boris Johnson’ın yerini alacak yeni başbakan üzerinde enerji fiyatları konusunda acil adımlar atması yönünde baskı var.

Ana muhaleftteki İşçi Partisi, hükümete enerji fiyatlarının dondurulması çağrısı yaptı.

Ancak yeni başbakan belirleninceye kadar herhangi bir adım atılması beklenmiyor.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki liderlik yarışı devam ediyor.