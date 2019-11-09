Taçoy: Atatürk ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e her Türk’ün çok şeyler borçlu olduğunu ifade eden Taçoy, Atatürk’ün sadece bir devlet ve cumhuriyet değil koskocaman bir ulus yarattığını kaydetti.

Taçoy mesajında şunları ifade etti:

“Her Ulus’un hayatında ona dokunan ve şekil veren bir “Adam” mutlaka vardır. Ve bu “Adam” o Ulusu ya yüceltir veya yok eder. Mustafa Kemal Türk Ulusu’na öyle bir dokunuşta bulunmuştur ki, yok oldu denilen bir Yüce Ulus’u yeniden dirilten ve neredeyse yoktan var eden bir mucize yaratmıştır.

Mustafa Kemal’in Yüce Türk Ulusu’na bahşettiği ve emanet ettiği önemli değerlerin başında gelen İstiklal Kıbrıs Türk Halkı’na ilham ve güç vermiştir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesinde kendisine ışık vererek yol gösteren Mustafa Kemal Atatürk’ü asla unutmayacaktır.

10 Kasım sadece bir anma günü değildir, olmamalıdır. O’nun bizlere çizmiş olduğu yolda yorulmadan yürümek ve hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmada bir yenilenme noktasıdır.

Ondan ve onun ilkelerinden asla vazgeçmeden yürüyeceğimizi yüksek sesle söylediğimiz bir gündür 10 Kasım.

Ve hepsinden önemlisi bize kazandırdığı istiklalimizden her ne şartlarda olursa olsun asla ve asla vazgeçmeyeceğimizin andını Ulu Önder’e bir kez daha ettiğimiz bir gündür.

10 Kasım sadece bir anma değil, anlama günüdür.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, çizdiği yoldan ve istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimize ant içeriz…”