Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’nin “Burası Önemli” programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Devlet için yapılmak istenen çalışmaları eleştirmenin doğal olduğunu kaydeden Taçoy, ancak bazı çevrelerin, yalan üzerine propaganda yürüttüğünü söyledi.

Taçoy, “AB söyleyince norm, Türkiye söyleyince talep diyorlar. Türkiye ile imzalanan protokollerde, Türkiye bizim istediklerimizi yazıyor. Emekli yaşı 65 olacakmış. Emekliden vergi alınacakmış. Şu an için bu böyle bir şey yok. Açıkca söyleyim bence olmalı” dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunlar üzerinden, yeni bir durumun oluşmakta olduğuna da işaret eden Hasan Taçoy, Annan Planı hemen öncesi dönemin hazırlanmaya çalışıldığını söyledi.

Taçoy, Türkiye’deki seçimler öncesinde, uluslararası çalışmayla, Kıbrıs için yeni bir plan hazırlanmaya başlandığını, Anastasiadis’in yeni mektubunu ve bu mektup üzerinden bazı görüşmeleri iyi okumak gerektiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, soru üzerine, Kudret Özersay’ın istifasının kabul edilmesi gerektiğini, istifanın tek taraflı müessese olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: https://brtk.net/