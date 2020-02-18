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Tablet taksimetre uygulaması için çalışmalar sürüyor

18 Şubat 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, tablet taksimetre ve taksi yönetim sistemlerinin taksi cinsi araçlarda kurulumunu zorunlu hale getirecek bir çalışma başlatmıştır.

Başlatılan çalışma kapsamında öncelikle taksi cinsi araçlar içerisine kurulacak tablet ve diğer cihazların standardı ile taksi cinsi araçlar içerisine isteğe bağlı olarak kurulacak reklam, eğlence ekranı ve araç içi görüntü kaydetme cihazları ile ilgili tanımlamalar belirlenmiştir.

Buna ek olarak konuyla ilgili mevzuatın yasallaşmasının ardından 31 Ağustos 2020 tarihine uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Tablet taksimetre ve diğer araç içi cihazlarla ilgili teknik tanımlamalara  http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/TABLET%20TAKSIMETRE%20WEB_BUB%5B13%5D.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.




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