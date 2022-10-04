Tabipler Birliğinden çöplük yangını nedeniyle hava kirliliği uyarısı: Hem doğaya hem de insan sağlığına zarar

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Çevre ve Eğitim Sorumlusu Dr. Ceyhun Dalkan, son günlerde çöplük yangını nedeniyle oluşan hava kirliliğine işaret ederek, bunun doğaya ve insan sağlığına ciddi zararlar vereceğini kaydetti.

Dalkan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Teknecik’ten salınan zararlı gazlar nedeniyle zaten kirli olan havanın çöplük yangını ile iyice kirlendiğine işaret ederek, nefes alınamaz noktaya gelindiğini belirtti.

“Gelişmiş ülkeler sıfır karbon salınımı, çevre dostu yakıt, yeşil enerji üzerine çalışırken, biz ise çöp yangınları, filtresiz ve kalitesiz yakıt kullanan elektrik santralimizle çevremizi, insanımızı ve maalesef bölgemizi kirletmekteyiz” diyen Dalkan şöyle devam etti:

“Çöp yangını nedeniyle salınan gazlar hem doğaya hem de insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle astım, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan insanlar, dışarıya çıkmaktan kaçınmalı veya dışarıya maskeli çıkmalıdır. Çöplükteki özellikle bitki ve plastik atıkların yanması ile havaya zehirli gazlar salınmaktadır bu gazların ise kanserojen olmalarının yanında havada asılı kalarak asit yağmurlarına neden olabilecekleri de unutulmamalıdır.

Aşırı derecedeki hava kirliliğinin özellikle akciğer sorunu olan kişilerde solunum sıkışmalarına, nefes almada sorunlara neden olmasından korkulmaktadır. Bu kişiler dikkatli olmalı, şikâyetleri olması durumunda ilgili hekimlere başvurmalıdırlar.”

-“Katı atıkların depolanması için modern dünyanın kullandığı atık sistemleri kullanılmalı”

Artık KKTC’de de katı atıkların depolanması için modern dünyanın kullandığı atık sistemleri kullanılması gerektiğine işaret eden Dalkan şunları kaydetti:

“Tamamen karışık ilkel sistemler yerine katı atıkların ayrıştırıldığı sistemleri ülkemize kurmalıyız. Plastik, kâğıt ve cam gibi yeniden kullanılabilir atıkların geriye dönüşümü sağlanmalıdır. Katı atık ayrıştırmada sadece merkezi yönetim değil, yerel yönetimlere de ciddi görevler düşmektedir. Bunun hayata geçirilmesi ile hem atıkların yeniden kullanımı sağlanarak çevreye zararı önlenecek, hem de yangınların önüne geçilecektir.

Avrupa Birliği’nde 2050’de sıfır atık politikası izlenirken, bizim ülkemizde hala daha filtresiz elektrik santralleri ve çöplük yangınları olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bizim insanımızın da sağlıklı bir çevrede, insanca yaşamaya hakkı vardır. Hem insanımız hem de doğamızı korumak için mutlaka çevremizi koruyan atık sistemleri kurmalıyız. Bu umursamaz yönetim şekli ve kaynaklarımızın boşa harcanması kabul edilebilir değildir. Ülkemizin üzerinde kara dumanlar dolaşırken gösteriş amaçlı ‘külliye’ yapılmaya çalışılmasını aklımız almamaktadır. Temiz çevre, temiz doğa bizim de hakkımız.”