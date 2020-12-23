“Şüyuu, vukuundan beter”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk harfiyen katıldığım aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak her zaman önce sağlık ve beraberinde sağlıkla ekonominin akılcı yönetimini savunduk. Ancak maalesef görüyoruz ki, gerek hükümet edenler ve gerekse sosyal medyada hızla yayılan “kapanma” söylentileri özel sektörü ve doğrudan ekonomik faaliyetleri darbelemeye devam ediyor.

Salgının yönetilmesi konusunda defalarca görüşlerimizi gerek kamuoyu ve gerekse de yetkililerle paylaştık. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomik dengeler oldukça hassas bir yapıdadır. Ölçülüp tartılmadan salgın konusunda yapılan açıklama ve dedikodular ekonomimize darbe üstüne darbe vuruyor.

Şöyle ki, zaten zor dönen para alışverişi bundan direkt olarak etkileniyor. Alacağını tahsil etmek isteyenler kapanma söylentilerini mazeret göstererek, “Aralığın 25’i olsun bakalım durum ne olacak. Kapanacak mıyız kapanmayacak mıyız?” demeye başlayan borçlularla karşılaşmaya başladı. Aynı şekilde iş yaptıracak olan da kapanmaya karşı korkar oldu.

Böylesine önemli ve hassas bir konuda açıklama yapacak yetkili veya yetkisiz kişiler iki kere düşünmeli. Paniğe neden olacak açıklama ve söylemlerden derhal kaçınmamız gerek. Yoksa bunun vebalini toplum olarak çok ağır öderiz.”

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Gerçi Candan Avunduk Ekonomik Örgütler Platformu’nun düzenlediği basın toplantısında “daha çok açılalım, daha çok turist gelsin” diyenlere alkış tutmuştu ama bunu “meslek dayanışması” sayalım ve gelelim esas konuya;

Avunduk doğru söylüyor.

Bir yandan on üçüncü maaşları ödeme belirsizliği, diğer yandan virüs korkusu piyasadaki mevcut ekonomik aktiviteleri durma noktasına getirdi.

Dün de Sağlık Bakanı “her an kapanabiliriz” korkusu yayarak konunun üstüne tuz-biber ekti.

Yeni yılı bekleyen on binlerce küçük işletme için bu yıl artık kayıptır.

Çünkü insanlar alışveriş yapmaktan özellikle imtina etmektedirler.

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Eskilerin kullandığı bir deyim vardır;

“Şüyuu, vukuundan beter”

Şuyuu yani herkes tarafından konuşuluyor olması vukuundan yani o konunun gerçekleşmesinden daha kötüdür.

Bu günlerde tam da bunu yaşıyoruz.

Hükümet otoritesinin olmaması, sürekli değiştirilen sağlık kararları ve “en iyi biz para alırız” deyip de “on üçüncü maaşları ödemekte zorlanabiliriz” aymazlığına düşenler yüzünden piyasa ve on binlerce emekçi çok kötü bedeller ödüyor.