SÜTEK’te yeni toplu iş sözleşmesi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

SÜTEK’te yeni toplu iş sözleşmesi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) işçileri için toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı imza koydu.


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş imza töreninde yaptığı konuşmada, Toplu, İş Sözleşmesi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da “İşçilerimizin hiçbir sosyal kaybı olmadan, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun sözleşmesini imzalamak memnuniyet vericidir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımıza, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu başkanına ve kurum müdürüne teşekkür ederim.” dedi.

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Tags:Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (
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