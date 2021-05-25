Süt bedelleri bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 – 31 Mart 2021 devresinin geriye kalan yüzde kısmı ile 1 – 15 Nisan 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 45’inin bugün ödeneceğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 – 31 Mart 2021 döneminde süt veren 851 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50’lik (12,561,432.76 TL) kısmı; 1 – 15 Nisan 2021 döneminde süt veren 870 üretici için çiğ süt bedellerin yüzde 45’lik kısmı (10,314,312.30 TL) bugün banka hesaplarına yatırıldı.