Susuz Şelalesi, görenleri  büyülüyor

Türkiye’nin Kars ilinde bulunan, 75 metre yükseklikten dökülen ve “Su Uçan” olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Bölge halkının “Su Uçan” olarak adlandırdığı Susuz Şelalesi çevresinde bir süre önce Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) yürütülen çalışmalar sonucu “Susuz Şelalesi Mesire Alanı” yapıldı.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelalenin çevresinde mesire alanı ve çeşitli düzenlemeler yapılmasının ardından, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler burada yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelale, 75 metreden dökülen suyu ve doğal güzelliğiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Mesire alanında yapılan seyir terası, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlayan şelaleyi izleyen vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Şelalenin yanında bulunan vadideki yaban hayatı ile burada yaşayan 24 farklı türdeki kuşlar da bölgeye farklı bir güzellik katıyor.

Ziyaretçilerden Deniz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Susuz Şelalesi’nin Kars ve bölgesi için önemli bir yer olduğunu ifade ederek, “Şelalenin turizme kazandırıldığını görünce geldik.” dedi.

Şelalenin etrafında yürütülen çalışmalarla daha cazip alan haline geldiğini belirten Yıldız, “Burada yapılan çalışmalar çok güzel. Burayı gören herkes geliyor. Önceden buralar kullanılmıyordu, böyle bir piknik alanımız yoktu. Herkes ailece buraya gelebilir. Temiz, düzenli. Buranın düzenlenmesinde emeği olan Susuz Kaymakamlığına teşekkür ederiz, buraları çok beğendik.” diye konuştu.

“Burası gerçekten çok güzel, bakımlı yer”

Ailesiyle mesire alanına gelen Sezgin Polat ise çalışmaları beğendiğini dile getirerek, “Susuz Şelalesi’ni duyduk, geldik. Burası çok güzel oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ulaşım imkanı güzel, insanların sosyal amaçlı kullanacağı bir yer. Burası gerçekten çok güzel, bakımlı yer. Hafta sonları herkes gelebilir.” ifadesini kullandı.

Muharrem Eger de “Çok güzel, Allah mesire alanını yapanlardan razı olsun. Çok güzel, tertemiz. Tam bir aile yeri, piknik alanı. Lavabosu, mescidi var. Süper, harika bir şelale var. Kars, Susuz için bulunmaz yer.” dedi.

“İnsan baktıkça huzur buluyor”

Şelalenin büyük ilgi gördüğünü ve çevre illerden de vatandaşların buraya geldiğini ifade eden Eger, “Burası harika bir yer. Allah razı olsun, devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizim de halk olarak biraz temiz kullanmamız, buraya bakmamız, sahip çıkmamız lazım. Devletin yaptıklarını korumamız lazım.” şeklinde konuştu.

Ailesiyle şelaleye gelen Murat Yenigülde de “Çok güzel bir yer. Burada valilik, kaymakamlık tüm imkanları seferber etmiş. Aileler için yapılmış. Temiz, oksijenli, tam bir piknik alanı. Şelale zaten çok doğal, insan baktıkça burada huzur buluyor.” dedi.