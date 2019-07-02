Survivor 2019 şampiyonu kim oldu?

Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya SMS oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.

Yunan takımında Dimitra, Nikos ve Afroditi, Türk takımından ise Okay ve Emre yarı finalde elenmişti.

SEDA OCAK KİMDİR? Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi’nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

SURVIVOR PERFORMANSI Aynı zamanda eski yarışmacı Sema’nın ikizi olan Survivor Seda, Survivor Türkiye Yunanistan’da 348.5 oyun oynadı. Bunlardan 205.5’ini galibiyet 143’ünü mağlubiyetle bitirdi ve 58.97 başarı ortalaması yakaladı.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR? 2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak. SURVIVOR PERFORMANSI Survivor Yusuf, Survivor Türkiye Yunanistan’da 321.5 oyun oynadı. Bunların 185.5’ini galibiyetle 136’sını mağlubiyetle bitirdi. Böylece 57.70 başarı ortalaması yakaladı.

İşte Yusuf ve Seda’nın Survivor’dan yansıyan diğer kareleri…

ın 109. bölümünde Yunan takımında Dalaka’nın şampiyon olmasının ardından 110. bölümündeki büyük finalde Türk takımının büyük finali gerçekleşti.