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Suriye’den Türkiye ve ABD’ye ‘güvenli bölge’ yanıtı

8 Ağustos 2019

ABD’li ve Türk yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölgeye’ ilişkin vardığı anlaşmaya Suriye hükümetinden yanıt geldi.

Suriye, ABD ve Türkiye’nin ülkenin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına yönelik vardığı mutabakatı reddetti. Resmi haber ajansı SANA’nın adını vermek istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı kaynağından aktardığına göre ‘Suriye, Amerikan Türk ve işgalcilerin kuzeyde sözde güvenli bölge kurulmasına ilişkin olarak vardığı anlaşmayı kategorik olarak reddediyor.’

Haberde ayrıca ‘Bu saldırgan ABD-Türkiye projesine alet olan Suriyeli Kürtlerin de bu açıdan tarihi bir sorumluluk taşıdığı’ vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

* Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

* Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

* ​Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

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