Suriye muhalefeti füze saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine, dün akşam saatlerinde düzenlenen balistik füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 3’ten 4’e yükseldi.

“Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi”

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, “Rusya, Halep kırsalını yeni bir saldırıyla hedef alarak, devlet terörü uyguluyor. Hamran ve Terhin’deki saldırılar, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci Rusya’nın uyguladığı devlet terörünü temsil ediyor. Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.

Açılamada “Rusya’yı yükümlülüklerine uymaya zorlayan sağlam bir uluslararası duruşa ihtiyaç var” görüşü paylaşıldı.

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı sınırları içerisindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya dün akşam saatlerinde balistik füze saldırısı düzenlenmişti.

Hedef alınan noktalarda, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti.