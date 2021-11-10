Sürekli Atık Su İzleme Sistemi devreye giriyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet verecek olan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) hizmet vermeye başlıyor.

Ülkemizdeki atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için kurulacak olan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’nin ihalesi 5 Mayıs 2021 tarihinde sonlanmıştı.

Bütçesi Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından sağlanan ihale kapsamında Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin pilot kabini ve yazılım işlerinin kurulması ve sistemin hayata geçmesi ile ilgili çalışmalar başlamıştır.

İhale kapsamında Bafra Atık Su Arıtma Tesisine pilot kabin ve ekipmanlarının kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca sistemin verilerinin toplanacağı ekipmanların da Çevre Koruma Dairesi’ne kurulumu da sonlanmıştır. Şu anda verilerin merkeze gelmesi konusunda test çalışmaları başlamış ve bu çalışmalar sonrası sistemin tam randımanla devreye girmesi beklenmektedir.

ÇEVRE DAİRESİ, ARITMA TESİSLERİNİ ONLİNE İZLEYECEK

Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS), atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izleme sistemidir.

SAİS kapsamında çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, azot ve fosfor parametreleri ölçülerek sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı dairenin merkezi veri tabanına aktarılacaktır.

Sistemin kurulması ile belirlenen tesisler, kendi tesislerinin deşarj noktalarına ölçüm sistemi kurarak dairenin kurmuş olduğu sisteme bağlanacaktır.

Böylece bağlantı sonrası deşarjları sürekli olarak izlenecek ve standartlar aşıldığı takdirde, sistem aracılığıyla Çevre Koruma Dairesi’ne bildirim gidecek ve sürekli izleme ve yaptırım imkanı sağlanacaktır.

“Sistemin kurulması ile belirlenen atık su arıtma tesislerinin deşarjları Bakanlığımız tarafından online olarak izlenecek ve tesislerde oluşabilecek herhangi bir soruna hemen müdahele edilebilecektir.

Bakanlığımız bu sistemin kurulması ile arıtma tesislerini 7/24 izleme kapasitesine ulaşacaktır.SAİS sistemi sayesinde, turizm adası olan ülkemizde atık sulardan kaynaklanan kirlilikler de ortadan kalkacaktır.