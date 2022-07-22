Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia projesinin açılışı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği (KAKSAD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Karşıyaka Park Restoran yanında oluşturulan atık toplama alanında gerçekleştirilen ve KAKSAD’ın düzenlediği açılışa, Avrupa Komisyonu Atık ve Enerji Program Yöneticisi Marco Caniato, Lapta/Lapithos Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak/Karavas Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit de katıldı.

-Kavani

Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği’nden verilen bilgiye göre, Proje koordinatörü Cemaliye Pelit Kavani, açılışta yaptığı konuşmada Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia Projesi çerçevesinde 2030 yılı itibarı ile Karşıyaka/Vasileia’nın “sıfır atık” noktasına gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Kavani, bu hedefe ulaşabilmek için atıkların azaltılması, ayrıştırılıp toplanması ve değerlendirilmesinin yanında hem yetişkinlere hem de ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştireceklerini belirtti.

Atık camların cam öğütme makinesi ile kuma dönüştürüleceğini, ayrıştırılan kağıt, karton, plastik ve metallerin ise geri dönüşüme yollanacağını ve buradan elde edilen gelirle dernek faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Kavani, aynı zamanda atık toplama alanının halka açık olduğunu ve herkesin evinde biriktirdiği cam, kağıt, karton, plastik ve metalleri buraya getirip bırakması için çağrı yaptı.

Temel amacı Karşıyaka/Vasileia köyünde“sıfır atık” politikası izleyerek hem doğayı ve çevreyi korumak, hem de köydeki sosyo-ekonomik gelişmeye ekolojik bir yaklaşım getirmek olan Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia projesi kapsamında, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmesinin yanı sıra bu konu ile ilgili bilgilendirme seminerleri ve köy ilkokulunda bir yıl sürecek eğitimler düzenlenecek.

Öğrencilere uzman eğitmenler tarafından, geridönüşüm, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve karbon ayakizi ile ilgili eğitsel oyunları içeren eğitimler verilecek.

KAKSAD, bu proje çerçevesinde yerel yönetimlerin atık yönetimi konusuna dikkatlerini çekerek benzer geri dönüşüm modellerinin başka köylerde de yapılması konusunda savunuculuk çalışmaları gerçekleştirecek.