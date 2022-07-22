Shakespeare’in kitabına 2.5 milyon dolar

Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in oyunlarının ilk defa toplu olarak basıldığı “İlk Folyo” adlı kitap açık artırmada satıldı.

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkarılan kitap 2 milyon 470 bin dolara alıcı buldu.

36 oyunu içeren kitabın önemli bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı açıklandı,, ancak koleksiyoncunun ismi verilmedi.

Shakespeare öldükten yedi yıl sonra 1623’te basılan İlk Folyo, İngiliz edebiyatının en önemli kitabı olarak kabul ediliyor.

750 adet basılan kitaptan günümüze 232 tanesinin ulaştığı tahmin ediliyor.