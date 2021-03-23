Sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi

Bugün saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde dört şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Kerem KONURALP(E-41) yönetimindeki RG 766 plakalı araç sürücüsünün Atatürk Kültür Merkezi önlerine geldiğinde yolun sağ kısmında bulunan otoparka dönmek için dikkatsizce soldan dördüncü şeride geçmesi sonucu gerisinden soldan dördüncü şerit içerisinde aynı istikamete doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Doruk UZUN(E27) yönetimindeki MB 095 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisi ile yolun sağ kısmına doğru savrulan MB 095 plakalı araç Atatürk Kültür Merkezi ni çevreleyen demir parmaklıklara ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.