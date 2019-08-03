Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı. Lig, 16 Ağustos Cuma günü, Denizli’de oynanacak Yukatel Denizlispor – Galatasaray maçıyla başlayacak.
TFF’nin yaptığı açıklamaya göre ilk 3 haftanın programı şöyle:
1. HAFTA
16 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Denizlispor – Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor
21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor – Alanyaspor
21.45 Sivasspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor – MKE Ankaragücü
19.15 Göztepe – Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa – Trabzonspor
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Fenerbahçe – Gazişehir Gaziantep
2.HAFTA
23 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş – Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü – Kayserispor
21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa
21.45 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe
25 Ağustos Pazar
19.15 Çaykur Rizespor – Demir Grup Sivasspor
19.15 Trabzonspor – Yeni Malatyaspor
21.45 Antalyaspor – Yukatel Denizlispor
21.45 Galatasaray – Konyaspor
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep – Gençlerbirliği
3.HAFTA
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa – MKE Ankaragücü
20.30 İstiklal Mobilya Kayserispor- Galatasaray
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor – Antalyaspor
21.45 Göztepe – Yukatel Denizlispor
21.45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor
1 Eylül Pazar
19.15 Demir Grup Sivasspor – Gazişehir Gaziantep
19.15 Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir
21.45 Yeni Malatyaspor – Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe – Trabzonspor