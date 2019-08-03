Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı. Lig, 16 Ağustos Cuma günü, Denizli’de oynanacak Yukatel Denizlispor – Galatasaray maçıyla başlayacak.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre ilk 3 haftanın programı şöyle:

1. HAFTA

16 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Denizlispor – Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor – Alanyaspor

21.45 Sivasspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor – MKE Ankaragücü

19.15 Göztepe – Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa – Trabzonspor

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Fenerbahçe – Gazişehir Gaziantep

2.HAFTA

23 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş – Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 MKE Ankaragücü – Kayserispor

21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa

21.45 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe

25 Ağustos Pazar

19.15 Çaykur Rizespor – Demir Grup Sivasspor

19.15 Trabzonspor – Yeni Malatyaspor

21.45 Antalyaspor – Yukatel Denizlispor

21.45 Galatasaray – Konyaspor

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep – Gençlerbirliği

3.HAFTA

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa – MKE Ankaragücü

20.30 İstiklal Mobilya Kayserispor- Galatasaray

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Konyaspor – Antalyaspor

21.45 Göztepe – Yukatel Denizlispor

21.45 Beşiktaş – Çaykur Rizespor

1 Eylül Pazar

19.15 Demir Grup Sivasspor – Gazişehir Gaziantep

19.15 Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir

21.45 Yeni Malatyaspor – Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe – Trabzonspor