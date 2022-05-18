Süper Lig biletini kim alacak?

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Lig’de Play-Off 2.maçları bugün oynanacak.

Süper Lig’e terfi edecek son takımın belirlenme mücadelesinde ilk haftanın galipleri Esentepe ile M.Değirmenlik takımları Girne’de kozlarını paylaşacak.

Şampiyon Çetinkaya ve ikinci China Bazaar Gençlik Gücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belli olma ihtimali olan maçlar saat 17.00’da başlayacak. Bugünkü maçlarda üçüncü takım belli olmazsa play-off üçüncü maçlar Süper Lig’e yükselecek son takımı belli edecek.

BUGÜN (17:00)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Miracle Değirmenlik-Esentepe (Fehim Dayı)

Atatürk Stadı: Gençler Birliği-Karşıyaka (Osman Özpaşa)

PUANLAR

1.M.Değirmenlik (32 puan)

2.G.Birliği (29 puan)

3.Karşıyaka (27 puan)

4.Esentepe (27 puan)

1.HAFTA SONUÇLARI

G.Birliği-Esentepe: 2-3

M.Değirmenlik-Karşıyaka: 1-0