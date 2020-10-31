Süleyman Soylu corona virüse yakalandı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

”Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.