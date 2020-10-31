İzmir’de hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükseldi

Türkiye’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak 28 can kaybı olduğunu açıkladı. Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Deprem sonrasında, 37’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 554 artçı sarsıntı yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

İzmir ve çevresi dün saat 14.51’de 6,6’lık depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Birçok ilde hissedildi

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

28 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasına göre depremden hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e ulaştı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada “28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız” ifadelerini kullandı.

Eğitime bir hafta ara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

“İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. ”

Bakan kurum: En 104 kişi enkazdan kurtarıldı

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “5 bin kurtarma görevlimiz sahada. Ağırlı hasarlı binalar var, evlere girilmemeli. Şu ana kadar 104 kişi enkazdan kurtarıldı. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak” açıklamasını yaptı.