Şükrü Onbaşı: Yoğun Bakımda şu anda 7 hastamız var

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılan Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda şuan 7 hastanın olduğunu, sayının 8-9’a ulaşması halinde hemşire sayısının yetersiz kalacağını söyledi. Onbaşı’nın açıklamaları şöyle;

“Yoğun Bakımda şu anda 7 hastamız var. Buradaki kapasitenin neredeyse 3’te biri doldu. Yoğun Bakım’da 24 yatağımız var ve bunların hepsi de hasta kabul etmeye müsait teknik yeterlilikte. Ancak yoğun Bakımda görev yapan hemşire sayımız 8-9 hastaya yetecek kadardır. Dolayısla 8-9 rakamına ulaşırsak hemşire sayımız yetersiz kalacak. Şuanda yoğun bakımdaki hastaların hepsi genç. DSÖ verilerine göre 65 yaş üstü yaşlı olarak kabul ediliyor. Bizde yoğun bakımdaki hastaların yaşları 35-65 yaş arasında.”