Sucuoğlu’ndan hakkındaki iddialara sert yanıt: Külliyen yalandır

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu Havadis’e konuştu ve mahkemede verilen beyanlarla ilgili “tamamen itibarsızlaştırma ve tamamen oyundur” diyerek sert bir dille yalanladı.

Faiz Sucuoğlu şunları söyledi:

“Olamaz böyle bir şey. Şimdi duyuyorum ki kasetleri bana vermişler. Ben ne anlarım bu işten. Yüzde 60 oyu olan biri, yüzde 15 oyu olan birini yok etmek için kasete mi ihtiyacı var? Yani nedir, anlamadım ben bu işi. Sözün bittiği noktadayım.

Mahkemede ”videoyu geri döndürdükten sonra usb’ye kaydedip, Lefkoşa’da bir toplantıda Faiz Sucuoğlu’na verdik” şeklinde bir ifade olduğunun hatırlatılması üzerine Sucuoğlu peş peşe “yalan, yalan, yalan” cevabı verdi.

Sucuoğlu şöyle devam etti: “Ben ne kaset aldım ne bir şey aldım. Bunlar külliyen yalandır. Olur mu böyle bir şey. Bu tam anlamıyla bir oyundur. Bilmem bu oyunun altından kim çıkacak.

Benim ne ihtiyacım var kasete veya şuna-buna. Düşmanım değil, rakibim değil.

Sucuoğlu, mahkemede kendisi hakkında iddiada bulunan kişi ile ilgili şunları söyledi: “Bu çocuk, tutuklandı ve 2 gün boş bırakılmış. Herhalde bu sürede birileri telkinde bulunmuş. Büyük ihtimalle birileri ona telkinde bulundu. Yalan bir şeyi nasıl söyleyebilir, anlayamıyorum. Bir sebep olsa anlayacağı. Bu benim karakterime ters. Ben doktor adam, bu yaşa gelmiş insan, kasede mi başvuracağım. Tam tersi bu tür şeylere hep engel oldum.”