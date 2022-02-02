Sucuoğlu: YDP seçenekler arasında değil

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu , 27 vekille hükümeti hemen kurabileceklerini ama Meclis’te güçlü bir Hükümet için 30 rakamının üzerinde durduklarını belirtti.

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtlayan Sucuğlu, CTP’ye de seslendi, aritmetik olarak en rahat hükümetin kurulmasının hedeflemesi gerektiğini söyledi.

‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

“Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek”

Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz, bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir” şeklinde konuştu.