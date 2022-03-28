Sucuoğlu: Termik santraldeki arıza dün akşam giderildi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, alkollü içeceklere yapılan zamların tekrardan değerlendirileceğini açıkladı.

Sucuoğlu, elektriğe yapılan zamla bir kazanç yaratılmadığını, maliyet ve satış farkının sıfır seviyesine getirildiğini ancak sürecin zam yapılmadan sürekli borç alarak yürütülmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, pandemi ve Ukrayna’daki savaş kaynaklı ekonomide reel fiyatlarla yüzde 16,2’lik bir daralma olduğunu; Dolar bazında kişi başı düşen gelirde de yüzde 20.5’lik bir azalma yaşandığını açıkladı.

SUCUOĞLU: “TERMİK SANTRALDEKİ ARIZA DÜN AKŞAM GİDERİLDİ… 2 BİN 400 TON YAKIT VAR”

Sırasıyla Özersay’ın sorularına yanıt veren Başbakan Faiz Sucuoğlu, termik santralde dün yaşanan arızanın dün akşam giderildiği belirtti. Mevcut yaklaşık 2 bin 400 ton yakıtın olduğunu, günlük 450 ton kullanıldığını ve Çarşamba günü yeni yakıtın geleceğini söyleyen Sucuoğlu, bu konuda bir sıkıntı görünmediğini belirtti.

Sucuoğlu, Serbest Liman’da müdür atamasına dair bugün itibarıyla çalışma başlatıldığını ve bir-iki gün içerisinde tamamlanacağı kaydetti.

Sigorta Fonu’ndan istihdamların, her parti tarafından her dönemde yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, söz konusu kişinin istihdamı için bir ihtiyaç duyulmuş olabileceğini belirtti ve bu fondan alınan kişilerin, başka yere atanamaz konumda olduklarını vurguladı.

Korsan taksilere yönelik tasarı üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başbakan Sucuoğlu, doğrudan gelir desteğine ilişkin de Maliye ve Tarım Bakanları ile görüşmeden bir tarih veremeyeceğini ancak imkanlar dahilinde bu kişilere katkılar verilmeye çalışıldığını belirtti.

GÜMRÜKTEKİ İSTİHDAM…

Sucuoğlu, gümrük istihdamındaki kişi sıralamasında yaşanan sıkıntı hakkında bilgi vererek, bir kişinin yargı sürecine takıldığını ve yargının kararını beklediklerini, çözümlenince tüm bekleyen kişilere haklarının tanınacağını ifade etti.

SUCUOĞLU: “PANDEMİ NEDENİYLE TURİZMDE YÜZDE 82,7, YÜKSEKÖĞRETİMDE YÜZDE 36,1 DÜŞÜŞ YAŞANDI”

Erhürman’ı yanıtlamak üzere yeniden söz alan Başbakan Sucuoğlu, ekonomik sıkıntıların ciddiyetine işaret ederek, pandemi ve Ukrayna’daki savaştan dolayı doğan zararlara değindi ve lokomotif sektörlerden turizmde yaklaşık yüzde 82,7, yükseköğretim de yüzde 36,1 düşüş olduğunu söyledi.

Ülkenin ekonomisinde de, reel fiyatlarla yüzde 16,2’lik bir daralma olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Dolar bazında kişi başı düşen gelirde de yüzde 20.5’lik bir azalma yaşandığını kaydetti.

“379 MİLYON DOLAR AÇIK VAR”

Sucuoğlu, cari işlemlerde 2014 yılından beri ilk defa açık olduğuna da işaret ederek, 379 milyon dolar açık olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, özel sektöre faiz destekli kredi kullanımı, prim desteği gibi bazı radikal kararlar alınmış olduğunu ve son görüşmelerde bu desteklerin devam edeceğine karar verildiğini bildirdi.

“ALKOL ZAMMI TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK”

Diğer soruları da yanıtlayan Sucuoğlu, alkollü içecekler konusundaki zamların tekrardan değerlendirileceğini kaydetti ve elektriğe yapılan zamla beraber herhangi bir kazanç yaratılmadığını, sıfır seviyesine getirildiği, ancak sürecin zam yapılmadan sürekli borç alarak yürütülmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, alkollü içeceklere getirilen zamdan gelecek kazancın ise, diğer borçlar için kullanılacağını kaydetti ve AKSA’ya olan borçların her ay ciddi bir şekilde arttığına dikkat çekti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın belediye seçimlerinin ertelenmesi kararıyla ertelenen süre boyunca belediyelere ek bir bütçe ayırılıp ayrılmayacağı sorusu üzerine de Sucuoğlu, erteleme kararıyla, hem yeni bir seçim dönemi nedeniyle maliyenin zorlanmayacağını hem de diğer partilerle beraber çalışma fırsatı doğduğunu söyledi.

Sucuoğlu, belediyelere 5 aylık süre boyunca kaynak yaratılması konusunda da, yarın komitede belediyelere dair görüşmelere başlanacağını, görüşülecek yasa tasarıları içerisinde gelir getirici yasanın da dahil olduğunu belirtti ve “Hiç olmazsa şu anki durumlarından daha iyi noktaya getireceğiz” dedi.