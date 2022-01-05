Sucuoğlu: Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Yılmazköy’ü ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Başbakan Faiz Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar hedefinin, halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleştiğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten çiftçi ve hayvan üreticilerinin beklentilerini de dinledi; görüş alış – verişinde bulundu.

Sucuoğlu, 23 Ocak’a az bir süre kala Yılmazköy’den de yine en büyük oy oranını beklediklerini söyledi.

Tek başına güçlü iktidarın, ülkenin ekonomik ve mali istikrarı açısından kritik önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Koalisyonlarda kaybeden hep halk oluyor. Siyaset yıpranıyor. O yüzden, artık olduğumuz yerde durmayalım… Geleceğimizi, 5 yıllık güçlü tek partili bir hükümetle, UBP ile kurgulayalım” dedi.

Yılmazköy’ün çiftçilik ve hayvancılıkta, dünya markası işletmelere sahip olmasının KKTC için gurur kaynağı olduğunu belirten Sucuoğlu, ihracatın kaliteli üretimle artacağı gerçeğinden hareketle üreticiye desteği sürdüreceklerini vurguladı.