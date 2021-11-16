Sucuoğlu: İki egemen eşit devlet politikası KKTC’nin yeni rotası

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarlarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı. Sucuoğlu, “İnanıyorum ki gerçek nabız muhtardadır” dedi.

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Kadir Delibalta başkanlığındaki TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde, Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de hazır bulundu.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’nin 38’inci yaşını kutladığını hatırlatan Sucuoğlu, bugünlere gelmenin kolay bir süreç olmadığını kaydetti.

“Yıllarca can verdik, yaralılar verdik, mücadele verdik” diyen Sucuoğlu, KKTC’nin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“İKİ EGEMEN EŞİT DEVLET POLİTİKASI KKTC’NİN YENİ ROTASI”

KKTC’ye sahip çıkılmasının önemini belirten Sucuoğlu, iki egemen eşit devlet politikasının bundan sonraki süreçte KKTC’nin yeni rotası olduğunun altını çizdi.

“Federasyonla 50 yıl kaybettik. Dönüp arkaya baktığımız zaman bir arpa boyu yol kat etmediğimizi de çok net görüyoruz” diye konuşan Başbakan Sucuoğlu, bir neslin “federasyon” diyerek, çok büyük bir zaman kaybedildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs her ne halse dünyanın tanıdığı ve her şeye rağmen AB üyesi yaptığı bir bölge… Onlar için çok önemli değil ama bizim için çok önemlidir kaybettiğimiz zaman” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada ve BM toplantılarında iki egemen eşit devlet politikasının yazılı olarak sunulmasıyla yeni bir dönem başladığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs’ın bu konudaki telaşı ve içine düştüğü stres bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Cumhuriyete gerçek bir sahiplenme söz konusu olduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Zaten biz hep sahiptik ama genel bir devlet politikası ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu yöndeki kararlılığı bize daha da güç veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde adımlar atıyor” dedi.

Muhtarlığın siyasette en önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Sucuoğlu, muhtarlığın doğrudan halkla muhatap olan adres olduğunu kaydetti. Muhtarlığın, siyasetin ve ülkenin nabzını tutan bir görev olduğunu belirten Sucuoğlu, önümüzdeki haftalarda muhtarla rutin toplantılar yapılacağını açıkladı.

“GERÇEK NABIZ MUHTARDADIR”

Muhtarların dertlerini dinleyeceklerini, halkın dertlerini de muhtarların kendilerine aktaracağını ifade eden Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı muhtarlar toplantısının daha küçük ölçekli olanını yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Sucuoğlu, “İnanıyorum ki gerçek nabız muhtardadır” dedi.

DELİBALTA

TC İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da konuşmasında, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ülkede bulunduklarını söyledi.

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ile 10 yıldır iki ülke arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Delibalta, KKTC’nin 38’inci yaşını kutlayarak, “Nice 38 yıllara… Sonsuza dek yaşasın KKTC” dedi.

Delibalta, Başbakan Sucuoğlu’nu da yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.