Sucuoğlu: Engelsiz yaşam evi’nin ikinci etabı için 23 aralık’ta ihaleye çıkılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel gereksinimli birey ve ailelerinin yıllardır özlemle beklediği Engelsiz Yaşam Evi’nin İkinci Etabı için 23 Aralık’ta ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, 2015 yılında temeli atılan ve bir türlü hayata geçirilemeyen Engelsiz Yaşam Evi için sona gelindiğini belirtti. Sucuoğlu, “Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını sürdürecekleri yatılı bir merkez olma özelliğiyle; KKTC’de bir ilk olacak olan merkez; hem özel gereksinimli bireylere gündüz rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunacak hem de özel gereksinimli vatandaşlarımızın yatılı olarak kalabileceği güvenli bir yuva olma özelliği taşıyacak” dedi.

2015 yılında temeli atılan ve iki etap olarak düşünülen projenin I. Etabının 2018 yılında Nisan ayında tamamlandığını ancak II.Etabı tamamlanamadığı için faaliyete geçemediğini aktaran Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Projenin ikinci etabının tamamlanması için Bakanlığımız tarafından çalışmalar tamamlanmış; keşif raporu hazırlanmış ve 23 Aralık 2020’de ihaleye çıkılması ile sona gelinmiştir. Toplumumuzda uzun süredir büyük bir özlemle beklenen bu projenin 2021 yılında da tamamlanarak binanın hizmete açılması en öncelikli hedefimizdir.”

MERKEZ, 32 ÖZEL GEREKSİNİMLİ GENCE YATILI YUVA OLACAK

32 özel gereksinimli gence yatılı yuva olacak bu merkezde, 100 özel gereksinimli birey günlük olarak Rehabilitasyon Merkezi olarak faydalanabilecek, merkeze devam edecek farklı gelişen vatandaşlarımıza rehabilitasyon programları uygulanacak. 18 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen Proje, toplam 4500 m2 kapalı alana sahip olacak.

Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet verecek.

Engelsiz Yaşam Evi’nde yürütülecek olan hizmetlerin, özel gereksinimli gençlere kapsamlı ve çağdaş eğitim normlarına uygun bir şekilde verilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nda gerekli yasal düzenlemeleri yapıldı.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, en iyi alt yapı ve çağdaş yasal mevzuatlar ile en iyi bakım ve rehabilite hizmetlerini vermeyi amaçlıyor.

Engelsiz Yaşam Evi ile toplumda yaşayan farklı gelişen bireylerin hem geleceği güvence altına alınacak, hem de hak ettikleri eğitime, ilgiye, sevgiye ve hayat standardına sahip olabilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak.