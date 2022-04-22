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Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı Tatar’la genel değerlendirmemizi yaptık

22 Nisan 2022
Faiz Sucuoğlu







Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘la hükümet kurma çalışmaları kapsamında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, aritmetik olarak hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğini söyleyerek, 3 ay önce yapılan seçimlerde açık ara öne çıkan partiye görev verilmesinin daha mantıklı olduğunu belirtti.




Sucuoğlu şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanıyla genel değerlendirmemizi yaptık görüşlerimizi karşılıklı ilettik.Muhtemel hükümet kurma görevini hangi partiye vereceği konusunda karar aldıktan sonra ilgili parti başkanıyla görüşüp tevdi edecekler.”





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22 Nisan 2022


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